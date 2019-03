Wie man sehe, hätten die Werte entweder im Rahmen oder unter den Erwartungen gelegen, was darauf hindeute, dass der Bericht für die gesamte deutsche Wirtschaft auch enttäuschend sein könnte. Kombiniert mit der Verfehlung der Prognose bei den spanischen Daten, könnte der morgige Bericht für die gesamte Eurozone (11:00 Uhr) einen gewissen Druck auf die Gemeinschaftswährung ausüben.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) könnte heute nach einem weiteren ungünstigen Gerichtsurteil über Monsantos Glyphosat enthaltenden Roundup-Unkrautvernichter unter Druck geraten. Das Gericht in San Francisco habe entschieden, dass das Herbizid die Ursache für die Krankheit eines 70-jährigen Bauern gewesen sei, der das Produkt angeblich seit Jahrzehnten verwende. Das Gericht habe angeordnet, dass Bayer ca. 80 Mio. USD Schadenersatz zahlen müsse. Da Tausende von ähnlichen Klagen auf den Prozess warten würden, könnte Bayer zu Geldbußen in Milliardenhöhe verurteilt werden. Das Unternehmen habe gesagt, dass es plane, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen.



Während die Fusionsgespräche zwischen Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) fortschreiten würden, würden sich immer mehr potenzielle Hürden für den Deal ergeben. Eines dieser Probleme ist die Kreditqualität der Commerzbank. Die Bank habe Kredite schneller als die Deutsche Bank gewährt und könnte nun unter Abschreibungen auf ihre Anleihe- und Kreditportfolios leiden, falls die Fusion zustande komme. Darüber hinaus habe Bloomberg berichtet, dass alle Commerzbank-Mitarbeiter gegen die Fusion seien. Diese hätten nämlich gesagt, dass beide Kreditgeber keinen Plan, keine Vision oder Unterstützung für die Transaktion hätten. Darüber hinaus hätten Arbeitnehmervertreter gesagt, dass einige Kunden aufgrund der geplanten Fusion bereits einen Wechsel zu anderen Banken in Betracht ziehen würden. Paul Achleitner, Vorsitzender des Deutsche Bank-Aufsichtsrats, habe gesagt, dass die Bank am 26. April weitere Einzelheiten zum Stand der Fusionsgespräche mitteilen werde.



Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) stehe weiterhin unter Druck, da gestern die aktualisierte Guidance für 2019 veröffentlicht worden sei. Das Unternehmen habe die Prognosen für 2019 zum zweiten Mal seit Jahresbeginn gesenkt. Erwartet werde nun ein Umsatzwachstum von 5,3% gegenüber 9% im Februar. Der Halbleiterhersteller habe die Verschlechterung der Bedingungen in China sowie die Verlangsamung der Weltwirtschaft als Hauptgründe für die Revision genannt.



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) sei heute einer der stärksten DE30-Werte. Das Pharmaunternehmen habe angekündigt, dass es in den nächsten vier Jahren 150 Mio. EUR in den Ausbau der Produktionskapazitäten für Arzneimittel in der Schweiz investieren werde. (28.03.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien aus China und Japan verzeichneten während der asiatischen Handelszeiten deutliche Kursverluste, während die Aktien in Australien zulegen konnten, so die Experten von XTB.Der Beginn der Sitzung in Europa könne jedoch als gemischt bezeichnet werden. Die Aktien in Spanien, Italien und Russland hätten sich unterdurchschnittlich entwickelt, während die britischen und portugiesischen Unternehmen am stärksten zugelegt hätten. Bergbauunternehmen würden steigen, während Immobiliengesellschaften in den ersten Handelsminuten am meisten zurückbleiben würden.Der vorläufige VPI-Wert aus Deutschland für März sei für die Veröffentlichung um 14:00 Uhr geplant. Die Teildaten aus einigen EU-Mitgliedsländern, die bis 10:00 Uhr veröffentlicht worden seien, hätten bereits einen Einblick gegeben, wie der Messwert für die gesamte Wirtschaft aussehen könnte.- Sachsen: 1,4% (Prognose: 1,4%)- Brandenburg: 1,4% (Prognose: 1,6%)- Hessen: 1,1% (Prognose: 1,1%)- Bayern: 1,5% (Prognose: 1,7%)