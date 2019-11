Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,36 EUR +3,12% (04.11.2019, 16:17)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,37 EUR +3,23% (04.11.2019, 16:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Rally der vergangenen Wochen im Autosektor habe nochmals Schwung gewonnen. Rückenwind hätten Aussagen von US-Handelsminister Wilbur Ross geliefert, der Strafzölle auf US-Autoimporte als vermeidbar bezeichnet habe. Im Windschatten von BMW, Daimler, Volkswagen und Co bleibe auch die Infineon-Aktie auf der Überholspur.Sowohl die Gespräche mit einzelnen Unternehmen über ihre Investitionspläne als auch die Verhandlungen mit den Regierungen würden gut laufen, habe Ross am Sonntag dem Nachrichtensender "Bloomberg TV" gesagt. Auch wenn Aussagen stets mit Vorsicht zu betrachten seien, würden die Investoren bei allen Aktie mit Bezug zur Autobranche zugreifen - auch bei Infineon.Kein Wunder: Infineon erziele rund 43 Prozent des Gesamtumsatzes mit den Chips für die Autoindustrie. 2018 hätten die Umsätze hier um rund zehn Prozent zugelegt, bei einer Segmentergebnis-Marge von 14,2 Prozent (Vorjahr: 15,9 Prozent).Kurzfristig dürfte aber auch Infineon den gesamtwirtschaftlichen Gegenwind spüren. Am 12. November präsentiere Infineon sein Zahlenwerk für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19. Die Münchner würden im gesamten Konzern mit einem Umsatzanstieg von fünf Prozent auf 8,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,6 Milliarden Euro) rechnen. Die Segmentergebnis-Marge werde voraussichtlich 16 Prozent betragen. Dabei werde ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 unterstellt.Das Momentum spreche derzeit klar für eine Trendfortsetzung, vor allem, wenn es der Aktie gelinge, nachhaltig über das Septemberhoch bei 18,64 Euro zu steigen. Der Ausblick des Vorstands bleibe das viel zitierte Zünglein an der Waage.Kurzfristig orientierte Anleger können im Vorfeld der Zahlen auch einmal erste Gewinne einstreichen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2019)