Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,17 EUR -2,03% (31.01.2018, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,28 EUR -1,36% (31.01.2018, 13:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (31.01.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Infineon habe in Q1 die hohen Erwartungen des Marktes auch aufgrund negativer Währungseffekte teilweise verfehlt. Die operative Rendite habe mit 15,9% den Vorquartalswert unterboten, während der China-Umsatzanteil auf Konzernebene bei 26% konstant geblieben sei.Im Segment Automotive habe Infineon trotz anhaltend guter Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie Fahrerassistenz-Systemen die hohen Erwartungen währungsbedingt erneut nicht erreichen können. Die Sparte Industrial Power Control habe trotz saisonal schwächerer Nachfrage im Bereich des klassischen Industriegeschäfts und regenerativer Energien überzeugt. Auch der Bereich Power Management & Multimarket habe trotz ebenfalls schwächerem saisonalem Geschäftsverlauf gute Ergebnisse publiziert. Das Segment Chip Card & Security habe u.a. währungsbedingt die moderaten Erwartungen verfehlt.Die Investitionen seien geringer gewesen als prognostiziert. Bei schwächeren Mittelzuflüssen sei die Netto-Cash-Position auf 503 Mio. EUR zurückgegangen. Hinsichtlich des zweiten Quartals des laufenden Geschäftsjahres sei Infineon nur verhalten zuversichtlich. Obwohl Infineon weiterhin mit einer anhaltend guten Automobil-Chip-Nachfrage rechne, habe das Unternehmen währungsbedingt seine Jahresprognosen reduziert. Chinas Autoabsatz sei in 2017 laut PCA nach 16% in 2016 nur noch um 1,5% gewachsen. In 2018 sollten es wieder 4% sein, wozu u.a. verlängerte Steuervorteile für E-Autos und Kleinfahrzeuge beitragen sollten.Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Infineon-Aktie auch aufgrund des unsicheren chinesischen Marktes weiterhin mit "halten" ein und bestätigt sein Peergroup basiertes Kursziel von 23,50 EUR. (Analyse vom 31.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link