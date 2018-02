Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,13 EUR -2,40% (07.02.2018, 11:49)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.02.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei der Suche nach einem Titel, der trotz der Korrektur der letzten Tage mehr Chancen als Risiken bereithalte, seien die Analysten auf die Infineon-Aktie gestoßen. Ein potenzielles Doppeltopp habe das Technologiepapier zuletzt bis in den Dunstkreis einer charttechnisch extrem wichtigen Haltezone gedrückt. Gemeint sei die Bastion aus dem Tief vom Dezember 2017 (21,89 EUR), dem 50%-Fibonacci-Retracement des letzten Hausseimpulses von Sommer vergangenen Jahres bis Januar 2018 (21,66 EUR) sowie dem im Sommer 2015 etablierten Aufwärtstrend (akt. bei 21,55 EUR). Abgerundet werde die auf diesem Niveau bestehende Kreuzunterstützung durch die 200-Tages-Linie (akt. bei 21,12 EUR). Das gestrige "reversal" auf Basis der beschriebenen Kernunterstützung wecke nun die Hoffnung auf eine "versagende Toppbildung". Ein solches "false break" auf der Unterseite würde einen erneuten Aufwärtsimpuls in Richtung der beiden zyklischen Hochpunkte bei 25,50 EUR ebnen.Eine engmaschige Absicherung auf Basis der oben genannten langfristigen Glättung gewährleistet im Umkehrschluss ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis (CRV), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.02.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:22,16 EUR +0,18% (07.02.2018, 11:33)