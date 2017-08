ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (08.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie in Konsolidierungsphase - ChartanalyseWie Schmidts Katze ging die Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) teilweise ab auf Sicht der vergangenen zwei Jahre, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.So habe der Kurs des DAX-Titels seit August 2015 um etwa 130 Prozent zulegen können. Aktuell aber befinde sich die Technologieaktie aus Deutschlands Börsen-Eliteliga in einer Konsolidierungsphase. Das Mehrjahreshoch, welches das Papier im Juni bei 20,48 Euro erklommen habe, gelte als wichtiger Widerstand. Zuvor stelle das Monatshoch von Juli bei 19,68 Euro eine weitere Widerstandsmarke dar. Außerdem befinde sich der Kurs der Infineon-Aktie in einem kurzfristigen Abwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 19,30 Euro verlaufe. Nach unten hin könnte die 200-Tage-Linie den Kurs absichern. Der unter Anlegern vielbeachtete gleitende Durchschnitt bewege sich gegenwärtig bei 17,74 Euro. Eine signifikante Unterstützungsmarke bietet zudem das Mehrmonatstief von August des letzten Jahres bei 13,56 Euro, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.08.2017)Börsenplätze Infineon-Aktie:19,235 EUR 0,00% (08.08.2017, 10:23)Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:19,225 EUR +0,10% (08.08.2017, 10:38)