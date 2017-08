Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,65 EUR +1,44% (01.08.2017, 13:32)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,688 EUR +1,64% (01.08.2017, 13:46)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Beim Umsatz (+12,2% y/y) habe Infineon in Q3 2016/17 (30.06.) im Rahmen der Prognosen gelegen. Das Unternehmen habe nun in allen Segmenten Erlöszuwächse verzeichnen können. Während sich die Dynamik im Automotive-Geschäft aber wegen des stärkeren Euro-Wechselkurses abgeschwächt habe, habe das Industriegeschäft erneut an Wachstumsdynamik hinzugewinnen können. Ergebnisseitig (z.B. Gesamtsegmentergebnis: +33,1% y/y) seien die Erwartungen (teils deutlich) übertroffen worden.Der Ausblick für das laufende Quartal sei enttäuschend ausgefallen. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei trotz des ungünstigeren EUR/USD-Wechselkurses bestätigt worden. Der Analyst gehe zwar derzeit davon aus, dass der Halbleiterhersteller seine Jahresziele erreichen werde, sollte der EUR/USD-Wechselkurs seine derzeitige Dynamik aber in etwa beibehalten, könnte dies noch schwierig werden.Für 2017/18 reduziere Friebel seine EPS-Erwartung auf 0,80 (alt: 0,82) Euro.Börsenplätze Infineon-Aktie: