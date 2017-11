Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Investoren hätten sich nach einem schwächeren Handelsauftakt auf die guten Geschäftsperspektiven fokussiert und das Wertpapier wieder deutlich angetrieben. Infineon habe für das neue Geschäftsjahr eine Fortsetzung des Wachstums angekündigt.Das Unternehmen habe im letzten Geschäftsjahr stark von der guten Nachfrage nach Chips für die Automobilindustrie profitiert und bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Aktionäre sollten sich über eine höhere Dividende freuen. In Q4 habe der schwächere USD aber für deutliche Bremsspuren gesorgt und ein noch besseres Ergebnis verhindert.Die Wachstumsaussichten für das neue Geschäftsjahr würden intakt bleiben. Für das saisonal schwächere erste Quartal rechne man zwar bestenfalls mit einer Stagnation des Umsatzes. Im Gesamtjahr 2017/18 erwarte man jedoch weiter ein Umsatzplus von 7 bis 11% und damit ein vergleichbares Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Margenprognose habe sich die Unternehmensführung aber zurückhaltend gezeigt: Sie solle fast unverändert bei 17% in der Mitte der Umsatzspanne verharren.Die Investoren würden weiter voll auf das Wertpapier abfahren. Gut laufende Geschäfte und ein positives Branchenumfeld hätten es in diesem Jahr zum Highflyer im DAX mit einem Plus von rund 47% gemacht.Ein Ende der Aufwärtsbewegung ist nicht in Sicht, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Infineon-Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2017)