Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 19.02.2018 28,00 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 09.02.2018 25,50 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 02.02.2018 29,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 01.02.2018 22,00 Equal-weight Barclays Capital Andrew Gardiner 01.02.2018 26,00 Buy UBS David Mulholland 01.02.2018 26,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 01.02.2018 - Halten DZ BANK Harald Schnitzer 01.02.2018 28,00 Buy Société Générale Aleksander Peterc 01.02.2018 25,00 Outperform Credit Suisse - 01.02.2018 30,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 01.02.2018 23,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 31.01.2018 24,00 Halten Independent Research Markus Friebel 31.01.2018 18,00 Hold Warburg Research Malte Schaumann 31.01.2018 23,50 Halten LBBW Ralph Szymczak 31.01.2018 29,00 Buy Commerzbank Thomas Becker 31.01.2018



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,40 EUR +0,67% (28.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,40 EUR +0,90% (28.02.2018, 19:55)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 Euro oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 31. Januar ihre Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals 2018 veröffentlicht.Der Umsatz sank im ersten Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal um 2% auf 1.775 Mio. Euro (Q4/2017: 1.820 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs der Umsatz um 8%. Die Bruttomarge betrug 36,4% nach 37,5% im vierten Quartal. Die bereinigte Bruttomarge erreichte 37,4% nach 38,6% im Vorquartal. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,18 Euro nach 0,16 Euro im Vorquartal (jeweils unverwässert und verwässert). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) erreichte im ersten Quartal 0,20 Euro nach 0,22 Euro im vierten Quartal.Der Free-Cash-Flow aus fortgeführten Aktivitäten belief sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 auf minus 135 Mio. Euro. Im Vorquartal hatte er 249 Mio. Euro betragen. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten erreichte 158 Mio. Euro nach 616 Mio. Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2017.Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet Infineon bei einem von nun an unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,25 für den verbleibenden Geschäftsjahresverlauf nach zuvor 1,15 mit einem Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr von etwa 5% plus oder minus 2 Prozentpunkte. Zuvor war ein Anstieg von etwa 9% plus oder minus 2 Prozentpunkte erwartet worden.Das Analysehaus Warburg Research wiederum hat das Rating für Infineon nach Zahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der gesenkte Umsatzausblick des Chipkonzerns liege deutlich unter der jüngsten Konsensschätzung und spiegele nun den gestiegenen Eurokurs zum US-Dollar wider, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom 31. Januar. Die operative Entwicklung im ersten Geschäftsquartal sei aber weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: