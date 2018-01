Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Chancen auf weitere Kursgewinne sind auch bei Primärmetallen im Zyklus in der Regel dann am geringsten, wenn die Konjunktur sich im Zenit befindet und die Wahrscheinlichkeit sinkender Wachstumsraten am höchsten ist, so die Analysten der Helaba.



Diese Phase dürfte bald erreicht sein. Immerhin habe die Erwartungskomponente des ifo-Index bereits ein zweites Mal nachgegeben. Von einem strukturell bedingten sogenannten Superzyklus sei trotz der jüngsten internationalen Synchronisierung des Wirtschaftswachstums nach Erachten der Analysten nicht auszugehen. Die Konzentration auf der Produzentenseite möge einen schockartigen Angebotsdruck zwar verhindern, dennoch sei angesichts des inzwischen erreichten Preisniveaus mittelfristig eher mit sichtbaren Produktionsüberschüssen zu rechnen. Sobald die positiven Lagereffekte abflauen würden, dürfte dies preisdämpfend wirken. Zumal der bislang vom nachgebenden US-Dollar noch gegebene Rückenwind wohl an Bedeutung verlieren werde. Rein technisch bestehe für den LME-Primärmetalle-Index zwar noch ein Potenzial von rund 5%, das Abwärtsrisiko sei mittlerweile aber mindestens ebenso hoch. (Ausgabe vom 29.01.2018) (30.01.2018/ac/a/m)





