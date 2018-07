München (www.aktiencheck.de) - "Die Industriemetalle haben im vergangenen Monat auf breiter Basis nachgegeben. Zink verlor im Monat Juni 7,6 Prozent, Kupfer gab um 5,0 Prozent nach, Blei verbilligte sich um 3,8 Prozent und Nickel musste Verluste in Höhe von 3,9 Prozent hinnehmen", wie Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH, im aktuellen "Edelmetall- und Rohstoff-Report" schreibt, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.



Insbesondere bei Kupfer hätten die spekulativen Finanzanleger eine große Rolle beim jüngsten Preisrückgang gespielt. Demnach seien zuletzt Netto-Long-Positionen deutlich reduziert worden. Schwächere Wirtschaftsdaten aus China könnten die Preise bei Kupfer und anderen Industriemetallen auch weiter belasten. Aktuelle Daten zur chinesischen Industrieproduktion, zu Investitionen und Einzelhandelsumsätzen würden auf eine Abschwächung der Konjunktur in dem für den Kupfermarkt besonders wichtigen Nachfragerland hindeuten. Auch der Handelsstreit mit den USA könnte zu weiteren Preisrückgängen führen. Arbeitskämpfe in Kupferminen in Chile könnten allerdings auch zu einer Stabilisierung beitragen, so Experten.



In den USA rege sich unterdessen Widerstand gegen die geplanten Importzölle auf Stahl und Aluminium. So hätten verschiedene Handelsverbände in einem gemeinsamen Brief an den US-Senat gegen die von der Trump-Administration geplanten Zölle protestiert. Vor allem mögliche Gegenmaßnahmen bei wichtigen Handelspartnern der USA könnten auch die US-Wirtschaft treffen, so die Befürchtung unter anderem der US-Schiffsbauer sowie der Autokonzerne. (04.07.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.