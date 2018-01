Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kupfer verlor gestern mehr als 2% und fiel bis auf gut 6.900 USD je Tonne, ein 5-Wochentief, so die Analysten der Commerzbank.



Die Londoner Metallbörse habe gestern Morgen von einem starken Aufbau der Kupfervorräte um gut 17% bzw. 36,3 Tsd. Tonnen berichtet. Gleichzeitig sei die Zahl der sog. gekündigten Lagerscheine deutlich auf 43,8 Tsd. Tonnen zurückgegangen. Damit seien nur noch 18% der LME-Kupfervorräte zur Auslieferung aus den Lagerhäusern angefordert. Der Anstieg der Lagerbestände deute auf eine derzeit verhaltene Kupfernachfrage hin. Gleichzeitig könnten auch Finanztransaktionen aufgelöst worden sein. Die International Copper Study Group (ICSG) habe am Tag zuvor für Oktober noch ein moderates Angebotsdefizit am globalen Kupfermarkt gemeldet. Nach zehn Monaten habe die Angebotslücke auf saisonbereinigter Basis demnach bei 157 Tsd. Tonnen gelegen.



Sollte die ICSG mit ihrer 2017er-Schätzung vom Oktober Recht behalten, müsste der Kupfermarkt im November und Dezember ausgeglichen bzw. leicht im Überschuss gewesen sein. Kupfer habe offenbar zuletzt auch an Anziehungskraft verloren. An der LME hätten die spekulativen Netto-Long-Positionen in der letzten Woche stagniert, während sie bei allen anderen Industriemetallen teilweise deutlich ausgeweitet worden seien. Im Falle von Blei hätten sie sich sogar ihrem bisherigen Rekordwert vom Mai 2015 genähert. Damit sei der Preisanstieg von Blei auf ein 6,5-Jahreshoch von 2.630 USD je Tonne in der letzten Woche stark spekulativ getrieben gewesen und es habe sich nach Erachten der Analysten beträchtliches Korrekturpotenzial aufgebaut. (24.01.2018/ac/a/m)