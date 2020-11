Bonn (www.aktiencheck.de) - In den von der zweiten Coronavirus-Welle hart getroffenen Staaten Mittelosteuropas (MOE) dürften die neuen Zahlen der Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe mit Erleichterung aufgenommen worden sein, so die Analysten von Postbank Research.



In Polen habe der wichtige Stimmungsindex im Oktober bei 50,8 Punkten und damit knapp in dem Bereich verharrt, der auf Wachstum in der Industrie hindeute. Ein kleiner Wermutstropfen sei der Rückgang des Teilindex für neue Aufträge gewesen. Dieser sei in erster Linie auf schwächere Bestellungen aus dem Inland zurückzuführen gewesen, während die polnische Wirtschaft weiterhin von einer steigenden Nachfrage bei wichtigen ausländischen Handelspartnern profitiert habe. In Ungarn habe der Einkaufsmanagerindex im Oktober kräftig zulegen können. Er befinde sich mit aktuell 50,1 Punkten nun wieder im expansiven Bereich, wenn auch nur sehr knapp.



Einen ähnlich starken Zuwachs wie in Ungarn habe der Index in Tschechien verzeichnet. Mit einem Stand von 51,9 Punkten nehme die tschechische Industrie im Vergleich zu anderen mittelosteuropäischen Staaten in puncto Stimmung einen Spitzenplatz ein. Der Anstieg der Auftragseingänge weise auf eine weitere Expansion hin, wobei der Index für die Auslandsbestellungen den höchsten Wert seit Juni 2018 erreicht habe. Die Tschechische Krone habe von den neuen Daten denn auch am ehesten profitieren können, während sich Zloty und Forint gegenüber dem Euro kaum bewegt hätten. (03.11.2020/ac/a/m)



