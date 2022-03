Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

20,99 EUR +0,10% (24.03.2022, 10:18)



XETRA-Aktienkurs Inditex-Aktie:

21,00 EUR -1,18% (24.03.2022, 09:32)



ISIN Inditex-Aktie:

ES0148396007



WKN Inditex-Aktie:

A11873



Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IXD1



NASDAQ OTC-Symbol Inditex-Aktie:

IDEXF



Kurzprofil Industria De Diseño Textil, S.A.:



Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) mit Hauptsitz Arteixo, Spanien, ist ein international tätiges Textilunternehmen. Der Konzern zählt zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Zara Home sind in über 6.400 Geschäften weltweit erhältlich. (24.03.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Zara-Mutter, Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF), hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz- und Gewinnsprung abgeschlossen, das Vorkrisenniveau aber noch nicht ganz wieder erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse hätten bei 27,7 Mrd. Euro gelegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Das seien noch rund 600 Mio. weniger als zwei Jahre zuvor. Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr habe der Umsatz um 36 Prozent zugelegt. Das EBIT habe sich nahezu auf 4,3 Mrd. Euro verdreifacht.Die Zuwächse wären höher ausgefallen, hätte die Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus die Erholung des Geschäfts im vierten Schlussquartal nicht ausgebremst. Viele Menschen seien den Geschäften wieder ferngeblieben und die Läden von Zara und Massimo Dutti hätten die Kunden mit höheren Rabatten angelockt. Dies habe das Ergebnis zusammen mit höheren Betriebskosten mit 400 Mio. Euro belastet, habe es geheißen.Auch im neuen Jahr dürfte eine Rückkehr auf das Vorkrisen-Niveau nicht einfach werden. Zwar sei der Umsatz bis Mitte März im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen und habe damit sogar gut ein Fünftel höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019 gelegen. Doch Russlands Angriff auf die Ukraine habe für Inditex spürbare Folgen. So habe das Unternehmen sämtliche russischen Läden vorerst geschlossen und seine Online-Verkäufe dort eingestellt. Russland sei nach Spanien der weltweit größte Markt des Konzerns. Hier habe er zuletzt 8,5 Prozent seines EBIT erzielt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Inditex-Aktie: