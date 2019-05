"Aus unserer Sicht wird die Rolle der Zentralregierung Indiens im wirtschaftlichen Kontext oftmals überschätzt", habe Agarwal gesagt. "Wir sind daher überzeugt, dass die Wahlergebnisse in Indien auf lange Sicht kaum Einfluss auf den indischen Aktienmarkt haben werden."



Seit der Liberalisierung der indischen Wirtschaft im Jahr 1991 habe es mehrere Regierungen gegeben, die jeweils unterschiedlichste Ideologien verfolgt seien und über verschiedene politische Stärken verfügt hätten. Während eine Regierung lediglich 16 Tage Bestand gehabt habe, habe eine andere vom Jahr 2004 bis zum Jahr 2014 gedauert. Es habe Regierungen mit einer absoluten Mehrheit im Unterhaus gegeben, während eine frühere Regierung mit bis zu 27 Partnern habe koalieren müssen, von denen jeder eine eigene Agenda verfolgt sei. Trotz dieser politisch volatilen Historie bestehe seit längerem eine wichtige Konstante: der ununterbrochene Reformprozess. Neue Regierungen hätten nach der Umsetzung einer Reform ihren Kurs dahingehend nie geändert, unabhängig von der eigenen Ideologie. Das wäre auch dieses Mal nicht der Fall gewesen.



Die insgesamt 29 Bundesstaaten Indiens würden eine dominante Rolle spielen, wenn es darum gehe, Bevölkerung und Unternehmen mit staatlichen Diensten zu unterstützen. Denn gut 95 Prozent der Verwaltungsangestellten in Indien stünden im Dienst der Bundesstaaten und der Zentralregierung. Auch Zweidrittel der Staatsausgaben würden auf bundesstaatlicher Ebene finanziert und kontrolliert - auch hier spiele die Zentralregierung eine untergeordnetere Rolle. So hätte selbst ein Wechsel in der Zentralregierung nur begrenzte Auswirkungen auf die indische Bevölkerung gehabt. Die Experten seien daher zurückhaltend bei Investitionen in Unternehmen, die vom zentralpolitischen Wandel abhängig seien sowie von hochgradig regulierten Industrien.



Im Zuge der Wahlergebnisse könnten sich die Aktienmärkte zwar kurzfristig volatiler verhalten. Ein negativer Einfluss auf den Unternehmenserfolg und die langfristigen Renditen dürfte unserer Ansicht nach jedoch nicht bestehen und wir erwarten daher langfristig solide Ergebnisse, so Vinay Agarwal.







London (www.aktiencheck.de) - Der Wahlausgang in Indien wird langfristig keinen nennenswerten Einfluss auf indische Unternehmen haben, so Vinay Agarwal, Portfoliomanager des First State Indian Subcontinent Fund, bei First State Stewart Asia.Gründe hierfür seien einerseits ununterbrochene Reformprozesse, andererseits die föderal-staatlichen Strukturen des Landes. Sie seien zugleich wirtschaftlicher Treiber und somit ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg Indiens.