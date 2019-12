Für diese Entscheidung habe eine Reihe von Gründen angeführt werden können: Erstens sei der Zins im laufenden Jahr bereits um insgesamt 135 BP gesenkt worden, und die Effekte würden sich erst mit Verzögerung von einigen Monaten einstellen. Zweitens sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Regierung Anfang Februar einen expansiven Haushaltsplan für das kommende Fiskaljahr vorlegen werde. Die damit einhergehende Unsicherheit spreche für eine abwartende Haltung.



Entscheidend dürfte aber drittens die jüngste Inflationsentwicklung gewesen sein: Die Konsumentenpreise hätten im Oktober um 4,6% zugelegt, getrieben von den Nahrungsmittelpreisen, die um 7,9% gestiegen seien. Zwar liege dem eine schwache Ernte zugrunde, die von der Geldpolitik nicht beeinflusst werden könne, doch störe der begleitende Anstieg die Inflationserwartungen die Notenbank. Angesichts des schwachen Wirtschaftswachstums seien die Argumente für weitere Zinssenkungen weiterhin überzeugend. Doch es sei nun wahrscheinlicher geworden, dass der nächste Schritt nicht schon auf der Februar-Sitzung, sondern erst im April vorgenommen werde.



Indien dürfte mittelfristig die wachstumsstärkste aller großen Volkswirtschaften sein. Dies ändere jedoch nichts an den grundlegenden Problemen des Landes. So gebe es große Mängel in der Infrastruktur, im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung. Das hohe Leistungsbilanzdefizit setze zudem inlandsgetriebenem Wachstum gewisse Grenzen. Ein wichtiger Pluspunkt sei die Glaubwürdigkeit, die die Zentralbank in den vergangenen Jahren gewonnen habe, da hierdurch die Inflationsbekämpfung erleichtert werde.



S&P und Fitch würden indische Fremdwährungsverbindlichkeiten mit Baa3/BBB- im untersten Bereich des Investment Grade einstufen. Moody's habe das Rating 2017 um eine Stufe auf Baa2 heraufgestuft und damit den stabilitätsorientierten geld- und fiskalpolitischen Kurs sowie die strukturellen Reformen gewürdigt. Am 7. November habe die Agentur jedoch den Ratingausblick auf negativ verändert und dies vor allem mit dem schwachen Wirtschaftswachstum begründet.



Weitere Schwachpunkte im Bonitätsprofil seien die Schwäche des Exportsektors und die Abhängigkeit von Energieimporten. Beides trage zum Leistungsbilanzdefizit bei, das zum einen die Nettovermögensposition gegenüber dem Ausland kontinuierlich verschlechtere, zum anderen die Währung immer wieder unter Abwertungsdruck bringen dürfte. Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan seien nach Aufhebung des Sonderstatus für die Region Kaschmir deutlich gestiegen. (Ausgabe vom 11.12.2019) (13.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das indische Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal von 5,0% auf 4,5% yoy verlangsamt, so die Analysten der DekaBank.Das sei der geringste Zuwachs seit Anfang 2013 und damit auch das schwächste Quartal in der Amtszeit von Ministerpräsident Narendra Modi gewesen, der die Regierung seit 2014 führe. Wichtigste Wachstumsstütze seien die Staatsausgaben (+15,6% yoy) gewesen, während sich die Investitionen (+1,0% yoy) sehr schwach entwickelt hätten.Das Hauptproblem der indischen Wirtschaft sei gegenwärtig die schwache Kreditvergabe, die wiederum vor allem eine Folge der Probleme im Schattenbankenmarkt sei. Hier müsste möglichst rasch Transparenz über den Zustand der einzelnen Institute geschaffen werden und nötigenfalls Kapitalerhöhungen verlangt werden. Schnelle Besserung sei allerdings nicht in Sicht, sodass der Konjunkturausblick auch für 2020 verhalten bleibe.