Neben diesen mehr oder weniger direkten Auswirkungen auf die Weltwirtschaft müsse eine vermutlich wesentlich schwerwiegendere Problematik beachtet werden. Indien sei der größte Impfstofflieferant im Zusammenhang mit dem von der Weltgesundheitsorganisation unterstützten Covax-Programm. Das Covax-Programm sei geschaffen worden, damit Entwicklungsländer ohne ausreichend Ressourcen genügend Impfstoff erhalten würden. Nunmehr habe Indien jedoch aufgrund der destaströsen Corona-Lage im Land seine Exporte von Impfstoffen eingeschränkt, um zunächst seine eigene Bevölkerung zu impfen. Mehr noch: Indien werde wohl selber Impfstoff einführen müssen, da es mit der Produktion von Impfstoff nicht nachkomme.



Die Folgen dieser Entwicklung seien klar: Zunächst werde Indien mit seinen 1,4 Milliarden Menschen einen Großteil der Impfstoffproduktion absorbieren, sodass kaum etwas für die etwa 90 anderen Entwicklungsländer, die von dem Covax-Programm profitieren sollten, übrig bleiben werde. Prognosen würden davon ausgehen, dass Indien zum Jahresende erst ein Viertel seiner Bevölkerung vollständig geimpft haben werde, von derzeit 2% (9% hätten zumindest die erste Impfung erhalten). In anderen Ländern wie Brasilien, Südafrika oder Indonesien werde der Schutz der Bevölkerung damit umso länger dauern.



Abgesehen davon, dass dem Virus reichlich Zeit gegeben werde, Mutationen zu entwickeln, die resistent gegen die bisherigen Impfstoffe seien (die so genannten Escape-Mutationen), sei eine lang anhaltende Pandemie in Emerging Markets und Entwicklungsländern Gift für die eigentlich erhoffte nachhaltige Erholung der Weltwirtschaft.



Für die meisten entwickelten Länder, die auf dem besten Weg seien, die Corona-Krise durch raschen Impffortschritt in den Griff zu bekommen, ergebe sich ein klarer Handlungsbedarf. Die Impfstoffproduktion in Europa und den USA müsse vervielfacht werden. Denn es genüge nicht, wenn die Regierung Biden 60 Millionen Dosen an das Covax-Programm liefere. Das sei ein gutes Signal, aber für sich gesehen nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei aller Kritik an dem Management des Astra-Zeneka-Impfstoffproduzenten habe dieser Impfstoff offensichtlich den Vorteil relativ günstiger Produktionskosten und einer einfachen Handhabung in der Logistik.



Nicht umsonst spiele dieser Impfstoff im Covax-Programm grundsätzlich auch eine größere Rolle. Die USA und die EU sollten sich zusammen mit anderen wohlhabenden Volkswirtschaften zusammentun und die entsprechende Impfstoffproduktion mit staatlicher Hilfe massiv nach oben fahren, um damit das Covax-Programm auszustatten. Ansonsten drohe sich die Katastrophe in Indien und in zahlreichen anderen Ländern mit mittlerem und niedrigen Einkommen zu wiederholen. Das ist in unserem Interesse, sowohl aus humanitären als auch aus wirtschaftlichen Gründen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.







Ein paar nackte Zahlen würden das Drama zeigen, mit dem Indien zu kämpfen habe. Pro Tag verzeichne Indien gemäß den offiziellen Statistiken über 350.000 Neuinfektionen mit Covid19 - die Dunkelziffer werde von der Universität Washington beim Zwanzigfachen vermutet. Auch die Zahl der Toten, die zuletzt auf über 3.500 pro Tag gestiegen sei, dürfte angesichts des vollkommen überlasteten Gesundheitssystems weitaus höher liegen.Die Ursachen lägen auf der Hand. Neben den strukturellen Problemen des Landes in Bezug auf die hohe Armutsquote und die damit einhergehenden engen Behausungsverhältnissen habe Ministerpräsident Narendra Modi trotz wieder steigender Infektionsraten zahlreiche Wahlkampfveranstaltungen auf der Ebene der Bundesstaaten durchgeführt und keine Anstalten gemacht, Massenaufläufe im Zusammenhang mit verschiedenen Feiertagen zu verhindern. Mittlerweile steuere die Regierung um und erlasse wieder Lockdowns.