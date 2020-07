Unterdessen hätten die Spannungen mit dem Nachbarn China zugenommen. Offenbar habe China in den vergangenen Monaten seine Truppenpräsenz im Grenzgebiet verstärkt und sei am 15. Juni in ein Tal vorgedrungen, das auch von Indien beansprucht werde. Bei der folgenden Auseinandersetzung seien 20 indische Soldaten und eine unbekannte Zahl chinesischer Soldaten ums Leben gekommen. Versuche einer diplomatischen Lösung seien bislang nicht erfolgreich gewesen. Der indische Ministerpräsident Modi habe sich in den vergangenen Jahren um gute Beziehungen zu China bemüht, doch nun stehe er innenpolitisch unter Druck, eine härtere Linie zu verfolgen.



Diese Entwicklung dürfte einen Rückschlag für die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder bedeuten, worunter Indien stärker leiden würde als China. Diplomatisch könnte jedoch vor allem China verlieren, wenn sich mit Indien die zweitgrößte Volkswirtschaft Asiens stärker dem chinesischen Konkurrenten USA zuwende. Unterdessen habe nun auch die zweite Ratingagentur auf den verschlechterten Wachstumsausblick für die indische Wirtschaft reagiert: Fitch habe am 18. Juni den Ratingausblick von stabil auf negativ gesenkt, nachdem Moody's am 2. Juni das Rating gesenkt habe.



Die Hoffnung, Indien könne zur nächsten großen Wachstumsgeschichte werden, sei in den vergangenen Jahren regelmäßig enttäuscht worden. Angesichts fundamentaler Schwächen erscheinen auch nach der Überwindung der Corona-Krise in den folgenden Jahren Raten von deutlich mehr als 6% eher optimistisch, so die Analysten der DekaBank. So gebe es große Mängel in der Infrastruktur, im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung. Die Regierung schüre zudem den Konflikt mit der großen muslimischen Minderheit des Landes. Dies schade dem Ansehen Indiens in der Welt und sorge für anhaltende Unruhe im Land.



Moody's habe das Rating für indische Fremdwährungsverbindlichkeiten auf Baa3 gesenkt. Die Agentur kritisiere vor allem die strukturelle Wachstumsschwäche, die schon vor der Corona-Krise festzustellen gewesen sei. Die gegenwärtige Rezession werde außerdem dazu führen, dass sich das Budgetdefizit erhöhe und die Staatsverschuldung steige. Auch die Staatsfinanzen hätten schon vor der Krise zu den Schwachpunkten im indischen Bonitätsprofil gezählt. Moody's vergebe auch nach der Herabstufung einen negativen Ratingausblick und zeige damit das Risiko einer Herabstufung in den Junk-Bereich an. Dieses Risiko würden die Analysten auch im Falle von Fitch sehen, das den Ausblick auf negativ verschlechtert habe. Angesichts der geringen Auslandsverschuldung Indiens stehe die Zahlungsfähigkeit des Landes jedoch nicht in Frage. (Ausgabe vom 03.07.2020) (09.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt in Indien immer weiter, so die Analysten der DekaBank.Hätten sich Ende Mai rund 7.000 Personen pro Tag angesteckt, habe die Neuansteckungszahl Ende Juni schon bei über 19.000 gelegen. Dies bringe die indische Regierung in eine schwierige Lage. Sie habe auf das Bekanntwerden der ersten Ansteckungsfälle schon im März mit landesweiten Ausgangsbeschränkungen reagiert, die zwar ähnlich wie in anderen Ländern eine Rezession ausgelöst hätten, aber nicht ausgereicht hätten, um die Pandemie wirksam einzudämmen. Nun hätten die Beschränkungen gelockert werden müssen, um den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen.