Dass die Aktienmärkte, basierend auf der Realisierung positiver oder negativer Szenarioausprägungen, regelmäßig in eine Richtung überschießen würden, zeige die Häufigkeitsverteilung der Jahresrenditen des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0). In den letzten 50 Jahren (1970 bis 2020) sei der US-amerikanische Aktienmarkt mit einer durchschnittlichen annualisierten Wachstumsrate von rund 7,7% gestiegen. Diese Rendite sei also in einem durchschnittlichen Aktienjahr zu erwarten. Das Histogramm offenbare allerdings, dass die Rendite nicht normalverteilt sei. Dadurch büße der Mittelwert als Lagemaß einen Teil seiner Aussagekraft ein. Nur dreimal habe die Jahresrendite in den vergangenen 50 Jahren im Durchschnittsintervall zwischen 5% und 10% gelegen. Wesentlich häufiger seien hingegen niedrige einstellige Renditen (0% bis 5%) sowie niedrige (10% bis 15%) und mittelhohe (25% bis 30%) zweistellige Renditen zu beobachten gewesen. Das durchschnittliche Aktienjahr sei also eher die Ausnahme als die Regel.



Trotz der Seltenheit eines durchschnittlichen Aktienjahres prognostiziere eine Vielzahl von Analysten auch für das kommende Jahr ein ebensolches. Das gehe aus einer Bloomberg-Umfrage hervor, in der sieben von 19 der befragten Finanz- und Research Institute eine Jahresrendite zwischen 5% und 10% in Aussicht stellen würden. Das mittlere Kursziel aller Analysten - also die Verdichtung der Verdichtung - liege mit rund 6% ebenfalls im Intervall eines durchschnittlichen Aktienjahres. Dieses Renditeziel basiere auf dem Indexstand des S&P 500 zum 16.12.2021, nämlich jenem Zeitpunkt, an dem die Bloomberg-Umfrage publiziert worden sei.



Dabei zeige sich ein weiteres Problem von Indexprognosen, das auf der Diskrepanz zwischen Schätzzeitpunkt und Prognosezeitraum basiere. Denn der S&P 500 habe zum 31.12.2021 nach einem starken Jahresausklang auf dem Niveau von 4.766 Indexpunkten gestanden, wodurch sich die implizierte Erwartung der durchschnittlichen Jahresrendite auf 3,85% verringere. In der deskriptiven Beschreibung sei für 2022 also keine durchschnittlich gute Aktienperformance mehr zu erwarten, sondern eine unterdurchschnittliche. Fundamental habe sich in den letzten Wochen des Jahres jedoch wenig verändert.



Unter anderem wegen dieser grundsätzlichen Probleme - Informationsverdichtung und Zeitpunktkontextualisierung - würden die Experten von ETHENEA den Nutzen von Index-Kurszielen für eingeschränkt halten. Die vielfältigen und kleinteiligeren Probleme der Szenarioanalyse mal ganz außen vor gelassen. Deshalb sehe man bei ETHENEA von der Publizierung solcher Kursziele ab.



Für die Experten von ETHENEA sei das Abwägen unterstützender und belastender Faktoren für die Aktienmärkte viel wichtiger - und zwar nicht nur zum Jahreswechsel, sondern kontinuierlich. Dazu würden neben den klassischen Fundamental- und Makrodaten auch Indikatoren zum Marktsentiment und abgeleitete Informationen aus anderen Assetklassen gehören. Mit diesem Gesamtbild könne man die Stärken des aktiven Managements nutzen und flexibel auf die Chancen und Risiken reagieren und zwar unabhängig davon, wo sich der Markt in Relation zu etwaigen Kurszielen befinde. (Ausgabe 1 vom Januar 2022) (05.01.2022/ac/a/m)







Munsbach (www.aktiencheck.de) - Zum Jahreswechsel werfen Finanzinstitute traditionell einen Blick in die Glaskugel und veröffentlichen ihre ökonomischen Erwartungen für die kommenden zwölf Monate, so Philip Bold, Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A.Für den Aktienmarkt werde diese Erwartungshaltung in einer Kennzahl - dem Kursziel eines ausgewählten Aktienindex - verdichtet. Einerseits sei der Prozess dieser Prognose eine wertvolle Übung. Analysten würden ihre Gedanken darüber formalisieren und systematisieren, welche Faktoren die Realwirtschaft und den Aktienmarkt beeinflussen würden und welches Szenario am wahrscheinlichsten eintreten könnte. Diese Erkenntnisse und davon abgeleitete Feststellungen würden wiederum ihren Beitrag zur Informationseffizienz des Kapitalmarktes leisten. Andererseits sei die reine Aussage des Index-Kursziels wenig hilfreich.Das durchschnittliche Aktienjahr basiere auf dem statistischen Konzept des Erwartungswertes. Dabei würden die möglichen, aber unsicheren ökonomischen Szenarien und ihre Auswirkungen auf den Aktienmarkt mit ihren jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtet. Ein vereinfachtes Beispiel illustriere das Problem dieser Informationsverdichtung: Wähle man bei einem Münzwurf die richtige (falsche) Seite, gewinne (verliere) man 1 Euro. Der durchschnittlich erwartete Gewinn liege also bei 0 Euro - eine Ausprägung, die so bei keinem Münzwurf eintreten könne. Zwar handle es sich bei der Indexprognose nicht um eine binäre Fragestellung wie beim Münzwurf, aber die Problematik sei übertragbar. Das prognostizierte Indexniveau sei zwar der durchschnittlich erwartete Wert. Dieser Durchschnitt werde allerdings mit der Manifestation der ökonomischen Realität - also, wenn eine Szenarioausprägung zur Sicherheit werde - in der Regel nicht eintreten.