Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (02.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Teilausgliederung des Entwicklungsgeschäfts: Während Implenia die operativen, strukturellen und finanziellen Synergien seines integrierten Geschäftsmodells betont habe, habe es ein neues Anlageinstrument für bestimmte Entwicklungsprojekte geschaffen. Dieses Anlageinstrument werde in den kommenden Monaten für ausgewählte institutionelle Investoren geöffnet. Zunächst werde Implenia ca. fünf bis sechs seiner Immobilienprojekte in der deutschsprachigen Schweiz mit einem geschätzten Marktwert von deutlich über CHF 100 Mio. auf dieses Vehikel übertragen. Pomrehn glaube, dass das Entwicklungsgeschäft dadurch wieder wachsen werde, ohne Implenias Bilanz zu belasten.Ziele bestätigt: Implenia habe einen positiven Ausblick für seine Zielmärkte formuliert und daher das angestrebte EBITDA von über CHF 150 Mio. (vor IFRS 16) ohne Restrukturierungskosten von CHF 20 Mio. im GJ19 bestätigt. Mittelfristig peile Implenia weiterhin eine EBITDA-Marge (vor IFRS 16) von 5,25 bis 5,75% an. Diese Vorgabe werde nach Erachten des Analysten aber sinken müssen, sobald Implenia nur noch einen Minderheitsanteil an der neuen Immobilienanlagegesellschaft halte.Nach Einschätzung des Analysten könne die Gewinnung neuer Investoren für das margenstarke Entwicklungsgeschäft im GJ20 und GJ21 zu einer gewissen EPS-Verwässerung führen, jedoch dürfte das Baugeschäft von Implenia von einem größeren und ausgewogeneren Entwicklungsportfolio profitieren. Basierend auf seinen erhöhten langfristigen DCF-Annahmen ergebe sich ein neues Kursziel von CHF 35 (bisher: CHF 30).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Implenia-Aktie: