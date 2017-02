SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (01.02.2017/ac/a/a)



Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Neue Aufträge im Gesamtwert von rund CHF 160 Mio.: Implenia habe mitgeteilt, dass in der Westschweiz zwei neue Großaufträge im Wert von deutlich über CHF 150 Mio. hätten gewonnen werden können. So werde Implenia in Genf zwei neue Gewerbegebäude errichten, Baubeginn sei im Sommer 2017. Und in Morges werde ein moderner multifunktionaler Komplex gebaut werden, Baubeginn sei hier im Oktober 2017. Der Abschluss der beiden Projekte dürfte in zwei bis drei Jahren erfolgen.Während die Auswirkungen dieser zwei Aufträge auf die kurzfristige Gewinnprognose des Analysten vernachlässigbar seien, sei die Meldung doch eine positive Nachricht, denn sie zeige, dass auch in einem gesättigten, stark umkämpften Markt noch Wachstumschancen existieren würden.