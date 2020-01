Andreas Deutsch von "Der Aktionär" sieht für den Titel eine Menge Nachholpotenzial. (Analyse vom 27.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Imperial Brands-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

22,905 EUR -1,91% (27.01.2020, 15:49)



London Stock Exchange-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

19,18 GBP -1,86% (27.01.2020, 15:36)



ISIN Imperial Brands-Aktie:

GB0004544929



WKN Imperial Brands-Aktie:

903000



Ticker-Symbol Imperial Brands-Aktie:

ITB



Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (27.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) unter die Lupe.Noch wenige Wochen, dann beginne in Deutschland wieder die Dividendensaison. Allerdings seien die meisten Renditen, die es hierzulande gebe, mickrig gegenüber dem, was Imperial Brands biete. Der britische Tabak-Multi komme aktuell auf eine Rendite von 10,7 Prozent. Der Chart habe jede Menge Luft nach oben.Auf diese Meldung hätten die Aktionäre von Imperial Brands sehnsüchtig gewartet: Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe vor Kurzem entschieden, den Gebrauch von E-Zigaretten nicht komplett zu verbieten. Er solle nur eingeschränkt werden. Die Geschmacksrichtung Menthol zum Beispiel bleibe erlaubt.Die Anleger hätten erleichtert reagiert und Tabak-Aktien gekauft - seien E-Zigaretten für die Hersteller doch die große Hoffnung, auch in den kommenden Jahren bedeutende Umsätze und Gewinne zu erwirtschaften.Laut "Statista" würden im Jahr 2023 mit E-Zigaretten weltweit voraussichtlich 24 Milliarden Dollar umgesetzt. 2012 seien es gerade einmal fünf Milliarden gewesen.Vor allem in Europa (Umsatz im Geschäftsjahr 2019 +300 Prozent auf umgerechnet 153 Millionen Euro) und in Asien, Afrika und Australien (+975 Prozent auf 50 Millionen) würden die Tabak-Alternativen von Imperial Brands starkes Wachstum aufweisen. Indes sei der Umsatz in den USA wegen der regulatorischen Unsicherheiten von 176 Millionen auf 130 Millionen Euro zurückgegangen.Dies und die zähe Brexit-Problematik hätten den Kurs unter Druck gesetzt. Doch nun habe sich das Chartbild gebessert - die Aktie von Imperial Brands sei angesprungen.Das Wachstum der neuen Produkte sei beruhigend für Imperial Brands, würden doch immer mehr Raucher herkömmlichen Zigaretten abschwören. Die Dividendenrendite von 10,7 Prozent sei ein echtes Pfund - gerade in Zeiten, in denen es so gut wie keine Zinsen mehr gebe.