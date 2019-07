Börsenplätze Imperial Brands-Aktie:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (09.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB).Der Konzern habe eine Änderung seiner Dividendenpolitik angekündigt. So solle die Dividende im Geschäftsjahr 2018/19 (30.09.) - wie in den Vorjahren - nochmals um 10% y/y steigen. Anschließend solle die Dividendenpolitik zwar progressiv bleiben, der Anstieg solle sich dann jedoch jeweils an der Ergebnisentwicklung (bereinigt) orientieren. Für 2018/19 (30.09.) habe der Konzern zudem Aktienrückkäufe von bis zu 200 Mio. GBP (entspreche rund 1% des Aktienkapitals) angekündigt. Zudem sehe sich Imperial Brands beim Desinvestitionsprogramm (geplanter Erlös durch Asset-Verkäufe bis Mai 2020: rund 2 Mrd. GBP) im Plan.Lusebrink erachte die flexiblere Dividendenpolitik angesichts der Herausforderungen durch die laufende Transformation von Zigaretten hin zu NGP-Produkten (Produkte der nächsten Generation (E-Zigaretten; Tabak-Heizprodukte etc.)) für sinnvoll (u.a. finanzieller Spielraum für Investitionen in NGP-Technologien). Von dem Aktienrückkauf erwarte Lusebrink angesichts des geringen Volumens keine signifikanten Impulse für die Imperial Brands-Aktie.Der Analyst erhöhe seine EPS-Prognosen an. Trotz des Kursrückgangs (3 Monate: -21%) sehe er angesichts der Belastungsfaktoren (deutlich rückläufige Absatzentwicklung bei Zigaretten, zunehmende staatliche Restriktionen insbesondere in den USA; stärkere Ausrichtung von Fondsgesellschaften auf ethische Investments (Verzicht auf Tabak-Aktien (z.B. Norwegischer Staatsfonds); hohe Investitionen in NGP-Produkte) noch weiteres Abwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link