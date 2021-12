Das Quartalswachstum des US-E-Commerce habe sich seit dem zweiten Quartal 2021 im Jahresvergleich verlangsamt, da Einzelhandelsgeschäfte wieder geöffnet hätten. Dennoch sei ein positives Wachstum zu verzeichnen. Die Marktdurchdringung von E-Commerce entspreche insgesamt der bisherigen Trendlinie, wenn sie nicht sogar etwas darüber hinausgehe.



Bei steigender Inflation würden tendenziell die Mieten steigen. Im jetzigen Umfeld könnten Besitzer von Immobilien und Immobilienunternehmen also mehr Geld verdienen. Aus Sicht eines Fondsmanagers sei es jedoch wichtig, auf die Sektoren zu achten, in denen gewerbliche Mieter agieren würden. Es gebe sicherlich Mieter, die mit ihrem Geschäft mehr Geld verdienen würden und sich höhere Mieten leisten könnten. Es gebe jedoch auch Mieter, die in diesem Umfeld eher weniger Geld verdienen würden - allen voraus Einzelhändler. Deshalb sei es wichtig zu unterscheiden: Wo sehe man strukturelles Mietwachstum und wo sehe man Mietwachstum, das nur von der hohen Inflation getrieben sei?



In der Vergangenheit hätten Immobilienaktien in einer Zeit steigender Zinsen gut performen können. Keine Zentralbank werde jetzt die Zinsen dramatisch schnell erhöhen. Die Experten von Janus Henderson Investors erwarten also, dass es in kleinen Schritten vorangeht. Diese Steigerungen seien kein Gift für den Markt. Immobilienaktien in Europa würden ein Gewinnwachstum von derzeit um die 10-15% verzeichnen. Das schließe bereits 4% Inflation ein, und offensichtlich könnten die Finanzierungskosten daher sogar noch etwas steigen. Nach Meinung der Experten sei das meiste im Markt bereits eingepreist.



Immobilienaktien seien heute europaweit sehr attraktiv bewertet. Sie würden weiter mit einem Abschlag von knapp 20% handeln. Es sei also 20% günstiger, über den Aktienmarkt indirekt Immobilien oder einen Anteil an Immobilien zu kaufen als direkt in Immobilien zu investieren. Deshalb würden die Experten denken, dass eine Bewertung auf dem heutigen Niveau attraktiv sei.



Das Jahr 2021 sei von Erleichterung geprägt gewesen, da die Welt in gewisser Weise zu ihrem alten Selbst zurückgefunden habe. Zweifellos werde es noch weitere Stolpersteine geben. Aus der Perspektive der Immobilienbranche seien die Experten jedoch der Ansicht, dass die längerfristigen Fundamentaldaten weitgehend unverändert bleiben würden. Kurz gesagt: Es habe sich gezeigt, dass die Unternehmen, die vor dem Aufkommen von Corona ihre Erträge hätten steigern können, dies auch heute noch könnten; Unternehmen, die vor der Pandemie Schwierigkeiten gehabt haben, dürften auch in Zukunft welche haben.



Die akkommodierende Politik der Regierungen und Zentralbanken habe der Weltwirtschaft unterstützt, um wieder auf die Beine zu kommen, und als Vermieter dieser Wirtschaft würden die Immobilienunternehmen mit den richtigen Vermögenswerten, am richtigen Standort und mit dem richtigen Geschäftsmodell höchstwahrscheinlich weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen. (06.12.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Immobilienaktien bieten drei entscheidende Vorteile: tägliche Liquidität, Rendite und Diversifizierung, so Guy Barnard, Co-Head of Global Property Equities und Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Annualisiert habe die durchschnittliche Rendite eines offenen Immobilienfonds 2,7% vor Kosten betragen, europäische Immobilienaktien hätten über die letzten zehn Jahre indessen 10% pro Jahr gebracht, und der Fonds von Janus Henderson Investors hat knapp 15% gemacht. Kurzfristig müsse man mit mehr Volatilität leben, aber mittel- bis langfristig würden Immobilienaktien deutlich mehr Ertragspotenzial bieten. Es gebe viele Sektoren innerhalb der Immobilienbranche, die sehr begehrt seien, in die direkt zu investieren jedoch schwierig sei. Mit Immobilienaktien könne man in diese Sektoren leicht investieren und so sein Portfolio diversifizieren.Für die Weltwirtschaft und die Aktienmärkte sei 2021 ein Jahr der Erholung und einer gewissen Normalisierung gewesen. Dies gelte auch für die globalen Immobilienaktien, die nach einem Rückgang von rund 9% im Jahr 2020 in diesem Jahr bisher um fast 23% gestiegen seien und damit die generellen Aktienmärkte mit 21% leicht übertreffen würden (Stand: 22. November 2021).