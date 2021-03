Allerdings profitiere längst nicht jeder Bundesbürger von der Rally auf dem Immobilien-Markt - 57,9 Prozent der Deutschen würden zur Miete wohnen. Bei einem internationalen Vergleich zeige sich, dass die Immobilienbesitz-Quote verhältnismäßig niedrig sei.



Das gesamte deutsche Immobilienvermögen belaufe sich auf 14 Billionen Euro. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt liege bei 3,4 Billionen Euro. Auch der Wohnungsmietindex notiere dieser Tage auf einem Höchstwert. Konkret: auf 107,7 Punkten.



Angesichts steigender Mieten scheinen sich immer mehr für den Kauf eines Eigenheims zu interessieren. Der Google-Trend-Score für das Suchbegriffspaar "Wohnung kaufen" habe im Februar auf dem höchstmöglichen Wert von einhundert notiert, und damit höher als je zuvor. Der Score gebe das relative Suchvolumen an.



"Betongold ist in der Krise überaus gefragt", so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. "Diskussionen um mögliche Inflationsszenarien könnten dem Trend sogar noch weiteren Auftrieb verleihen". (17.03.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Noch nie informierten sich mehr Menschen in Deutschland via Google nach dem Kauf einer Wohnung, so die Experten von Kryptoszene.de.Ungeachtet der Umwälzungen im Angesicht der Pandemie seien Immobilien teurer denn je.