Deshalb gibt es die MiFID-Verordnung jetzt in zweiter Auflage, die - nach einer Verschiebung um ein Jahr - ab Anfang 2018 gelten soll. Und die Regeln für Finanzprodukte, aber auch für das damit zusammenhängende Dokumentenmanagement, sind deutlich verschärft worden. Ganz anders ist die Entwicklung in den USA, wo der neue Präsident Donald Trump die Regulierungsschraube wieder lockern will. In Europa dagegen bleibt man auf Kurs, eines der großen Ziele heißt Transparenz: Der Kunde soll in verständlicher Art und Weise darüber informiert werden, was mit seinem Geld passiert.



Gut protokolliert ist halb bewiesen



Die Vorgaben betreffen beispielsweise die Informationsblätter, die für Finanzprodukte erstellt werden müssen. Ein modernes Dokumentenmanagement trägt dafür Sorge, dass diese Papiere stets auf dem aktuellen Stand bleiben - und das möglichst automatisiert. Denn sie permanent überprüfen und manuell aktualisieren zu müssen, bindet viel Arbeitskraft im Unternehmen, die an anderer Stelle deutlich sinnvoller eingesetzt werden kann.



Experten sind sich einig: Banken und Finanzinstitute müssen ihre Arbeitsweise umstellen und die Abläufe nicht zuletzt beim Dokumentenmanagement optimieren. Strenge Vorgaben für Unternehmen gibt es beispielsweise auch, was die Nachbereitung von Kundengesprächen über Finanzprodukte betrifft.



Eine wichtige Funktion hat dabei das Protokoll, das bei einer Beratung angefertigt wird: Es muss unter anderem die persönliche Situation des Kunden wiedergeben, den Anlass und die Dauer des Gesprächs dokumentieren und natürlich festhalten, über welche Finanzprodukte gesprochen wurde und was der Berater letztlich empfohlen hat. Das Dokumentenmanagement darf das Protokoll nicht vernachlässigen - denn im Streitfall ist es ein wichtiges Beweisstück. (03.03.2017/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Markt der Finanzprodukte ist ständig in Bewegung. Verantwortlich sind dafür aber nicht nur die Anbieter selbst: Die Produkte müssen permanent an neue Vorschriften angepasst werden, das stellt hohe Anforderungen an das Dokumentenmanagement in den Unternehmen.Feste Standards sparen Zeit und Geld - am besten funktioniere das mit einer individuell abgestimmten elektronischen Lösung, heißt es zum Beispiel unter www.l-p-a.com/software/lpa-doc-inkl-digitale-beratung/ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fest.