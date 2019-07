Nasdaq-Aktienkurs Illumina -Aktie:

Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (14.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Entwicklers von Genom-Sequenzierern Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Illumina habe den Markt mit einer massiven Senkung der Umsatzprognose auf dem falschen Fuß erwischt. Analysten hätten das Papier nach dem Schock unter die Lupe genommen und reihenweise die Kursziele für die Illumina-Aktie gesenkt.Die Wachstumsstory von Illumina habe einen Dämpfer erhalten. "Der Aktionär" bleibe jedoch langfristig vom Marktführer für DNA-Sequenzierer überzeugt. Schließlich sei das US-Unternehmen mit seinen Technologien einer der Wegbereiter der personalisierten Medizin. Anleger sollten sich die Illumina-Aktie unbedingt auf die Watchlist setzen. Nach einer charttechnischen Beruhigung könnte sich ein langfristig ausgerichtetes Investment lohnen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2019)Börsenplätze Illumina-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:270,25 EUR -16,33% (12.07.2019, 22:26)