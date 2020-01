Börsenplätze Illumina-Aktie:



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (03.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Entwicklers von Genom-Sequenzierern Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich in den letzten Monaten bereits abgezeichnet: Illumina müsse die geplante Milliarden-Übernahme von Pacific Biosciences absagen. Bei den Kartellbehörden in den USA und Großbritannien stoße der Diagnostik-Spezialist auf Granit.Für 1,2 Milliarden Dollar habe Illumina den kleineren Diagnostik-Player schlucken wollen. Die US-Behörden hätten damit argumentiert, dass Illumina mit einer Akquisition verhindern wolle, dass Pacific Biosciences sich zu einem Wettbewerber im Bereich des Next-Generation-Sequencing entwickle.Der Deal komme nun nicht zustande, dafür würden 98 Millionen Dollar als Entschädigung an Pacific Biosciences fließen. Ärgerlich für Illumina, aber kein Beinbruch. Die Gesellschaft dürfte dadurch nun nach anderen attraktiven Targets Ausschau halten.Die Aktie gehört ins spekulative Langfrist-Depot, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer kein Risiko scheue, sollte auch einen Blick auf den Diagnostik-Spezialisten 10x Genomics werfen. (Analyse vom 03.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link