Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:

192,00 Euro -1,03% (04.01.2018, 13:49)



Nasdaq-Aktienkurs Illumina -Aktie:

USD 230,32 (03.01.2018)



ISIN Illumina-Aktie:

US4523271090



WKN Illumina-Aktie:

927079



Ticker Symbol Illumina-Aktie Deutschland:

ILU



Ticker Symbol Illumina-Aktie Nasdaq:

ILMN



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (04.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Illumina-Aktie (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Die Medizin befinde sich in einem stetigen Wandel. Erste Krebsimmun- und Gentherapien würden eine personalisierte Behandlung von schwer kranken Menschen inzwischen möglich machen. Um aber die ideale Therapieform zu finden, müsse das Erbgut vorab entschlüsselt werden. Illumina ernte die Früchte der jahrelangen intensiven Forschungsarbeit und trumpfe regelmäßig mit verbesserten Technologien auf. Mithilfe der NovaSeq-Reihe solle in einigen Jahren der Preis für eine Genom-Entschlüsselung auf nur 100 US-Dollar fallen. Damit öffne sich Illumina den Massenmarkt.Das Geschäft brumme, das hätten die Q3-Zahlen eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Der Umsatz sei um knapp 18% auf 714 Mio. US-Dollar gestiegen - Rekordwert. Das Ergebnis von 1,11 US-Dollar pro Aktie habe auch die Markterwartungen übertroffen. Illumina habe wieder die Jahresprognose erhöht. Wegen des hohen Bedarfs an neuen Behandlungsmethoden sollte die Nachfrage nach Diagnostik-Lösungen, wie sie Illumina biete, ungebrochen hoch bleiben und die Amerikaner dürften ihre Position als Markt- und Innovationsführer im Bereich des Next-Generation-Sequencing (NGS) weiter ausbauen können.Das Wertpapier sei mit einem KGV von 51 für 2018 kein Schnäppchen. Die phänomenalen Aussichten würden jedoch eine hohe Bewertung rechtfertigen.Börsenplätze Illumina-Aktie: