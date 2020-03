SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

27,78 CHF +3,50% (03.03.2020, 17:31)



Tradegate-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

20,10 EUR +5,96% (28.02.2020, 22:26)



ISIN Idorsia-Aktie:

CH0363463438



WKN Idorsia-Aktie:

A2DTEB



Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

19T



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (03.03.2020/ac/a/a)





Allschwil (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Capital Fund Management SA eröffnet Short-Position in Aktien der Idorsia Ltd:Die Shortseller von Capital Fund Management SA attackieren die Aktien von Idorsia Ltd (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Die Finanzprofis von Capital Fund Management SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 02.03.2020 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,69% der Idorsia-Aktien aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Idorsia Ltd-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufern der Hedgefonds in den Aktien der Idorsia Ltd: mindestens 0,69%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Idorsia-Aktie: