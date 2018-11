Tradegate-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (21.11.2018/ac/a/a)



Idorsia werde die Option erwerben, durch Unterlizenzierung das dissoziative Steroid Vamorolone in allen Indikationen und allen Ländern außer Japan und Südkorea exklusiv einzulizenzieren. Vamorolone von ReveraGen befinde sich derzeit für die Behandlung von DMD in der zulassungsrelevanten Phase 2b (VISION-DMD). Actelion habe 2016 eine Option zu Lizenzierung von Vamorolone erworben, die dann an Idorsia weitergegeben worden sei. Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) sei eine genetisch bedingte Erkrankung, die durch fortschreitenden Muskelschwund und Schwäche gekennzeichnet sei.Idorsia werde eine Vorabzahlung von USD 20 Mio. und 1 Mio. Aktien von Santhera erhalten - beides nicht rückzahlbar. Die Santhera-Aktien würden gesperrt bleiben, bis Vamorolone die FDA-Zulassung für DMD erhalte. Santhera könne die Option nach der Zahlung von USD 30 Mio. (USD 20 Mio.) ausüben, wenn die Ergebnisse von VISION-DMD vorlägen. Für DMD werde Santhera regulatorische und kommerzielle Meilensteine von bis zu USD 80 Mio. (USD 75 Mio.) und vier Umsatz-Meilensteine von insgesamt bis zu USD 130 Mio. (USD 120 Mio.) bezahlen. Santhera werde außerdem einstellige bis knapp zweistellige Prozentsätze an gestaffelten Lizenzgebühren zahlen.Angesichts der vielen Aktiva, auf die es sich konzentrieren müsse, habe Idorsia gut daran getan, die Option auf die Sublizenz für Vamorolone an Santhera zu verkaufen. Santhera habe bereits Erfahrung im Bereich DMD und sollte ideal aufgestellt sein, um das Potenzial von Vamorolone zu maximieren. Santhera rechne mit einem Spitzenumsatz von USD 500 Mio. Bisher habe der Analyst Vamorolone in seinem Modell keinen Wert beigemessen. Die Berücksichtigung der Vorauszahlung von USD 20 Mio. ändere insgesamt nichts an seinem Kursziel von unverändert CHF 21.