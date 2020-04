Börsenplätze Idorsia-Aktie:



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (23.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Kosten: Idorsia habe in den ersten drei Monaten CHF 90 Mio. für F&E ausgegeben (Nicht-GAAP). Das liege CHF 12 Mio. unter der Analysten- und CHF 14 Mio. unter der Konsensprognose. Diese Differenz erkläre auch überwiegend die ausgewiesene Abweichung der Gesamtbetriebskosten, die ebenfalls unter den Analysten- und den Konsensschätzungen gelegen hätten. Insofern sei das ausgewiesene Nicht-GAAP-Basis-EPS von CHF -0,78 weniger negativ als der Analystenprognose von CHF -0,86.Liquidität und Verschuldung: Am Ende des 1Q20 habe Idorsias Liquidität bei CHF 632 Mrd. und die Verschuldung bei CHF 581 Mio. gelegen.Pipeline: Die zweite Phase-III-Studie für Daridorexant bleibe auf Kurs. Die wichtigsten Ergebnisse würden im Juli erwartet, und der Zulassungsantrag dürfte gegen Jahresende eingereicht werden. Bei anderen Phase-III-Studien gebe es aufgrund der derzeitigen Pandemie Verzögerungen. Es würden Maßnahmen ergriffen, um bereits angemeldete Patienten in den Studien zu halten, aber die Aufnahme neuer Patienten habe sich verlangsamt, da es zu diesem Zeitpunkt schwierig sei, die Auswirkungen abzuschätzen.Idorsia konzentriere sich angesichts der aktuellen Pandemie ganz auf die Weiterentwicklung seiner Pipeline von Produkten im Spätstadium, wozu auch die klinische Prüfung von Daridorexant gehöre. Die Aktualisierung des Ausblicks geschehe mit Blick auf COVID-19, wobei der Fortgang der Pandemie darüber entscheide, wie stark sich das Jahresergebnis noch ändern werde. Bis Ende des nächsten Quartals sollte sich die Prognosesicherheit wieder etwas erhöht haben. Mit seiner aktuellen Liquidität von CHF 632 Mio. werde sich Idorsia im Verlauf dieses Jahres wohl weiteres Kapital beschaffen.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Idorsia-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 28. (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link