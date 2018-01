SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Indorsia-Aktie:

Kurzprofil Indorsia Ltd:



Indorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (30.01.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Analysten Klara Fernandes und Alistair Campbell von der Privatbank Berenberg:Klara Fernandes und Alistair Campbell, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Indorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA), erhöhen aber das Kursziel von 13,60 auf 14,20 CHF.Ende 2017 habe das Schweizer Biotech-Unternehmen bekannt gegeben, dass der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson sich für eine Kooperation bei der Entwicklung von Medikamenten entschieden habe, so die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Zudem sei Idorsia in der Immuno-Onkologie eine überraschende Frühphasen-Partnerschaft mit dem Schweizer Pharmagiganten Roche eingegangen. Obwohl diese Nachrichten das Vertrauen in die Produktivität von Idorsia deutlich erhöhen würden, seien die Analysten der Ansicht, dass die Pipeline nach wie vor überbewertet sei und erhebliche Entwicklungs- oder Geschäftsrisiken berge, die in den Aktienkurs nicht vollständig eingepreist würden. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Klara Fernandes und Alistair Campbell, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die Idorsia-Aktie bestätigt und das Kursziel von 13,60 auf 14,20 CHF angehoben. (Analyse vom 29.01.2018)Börsenplätze Indorsia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Indorsia-Aktie:26,26 EUR -0,53% (30.01.2018, 12:56)