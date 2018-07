Tradegate-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (25.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Infolge der H1/2018-Ergebnisse habe der Analyst die Schätzungen für sonstigen Ertrag/Aufwand um die Abweichung, die sich aus der Wirkung von derivativen Finanzinstrumenten ergebe, sowie um den Unterschied bei der Steuerschätzung bereinigt. Der wichtigste Impulsgeber sei die Veröffentlichung der Phase-2-Ergebnisse von DORA (Q4/2018E). Der Analyst erwarte ebenfalls die Rekrutierung des ersten Patienten für die Phase-3-Studie zu Clazosentan bei subarachnoidalen Blutungen wegen Vasospasmen.Aufgrund des oben Genannten ändere der Analyst sein Basis-EPS für GJ 2018 von CHF -3,27 (US GAAP) auf CHF -3,19 sowie von CHF -2,94 (non-GAAP) auf CHF 2,87. Er erwarte weiterhin, dass Idorsia Nicht-GAAP-Betriebskosten innerhalb der erwarteten CHF 390 Mio. erreichen werde.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Idorsia-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 24,00. (Analyse vom 25.07.2018)Börsenplätze Idorsia-Aktie: