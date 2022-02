Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

9,438 EUR +2,34% (23.02.2022, 11:02)



XETRA-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

9,39 EUR +2,15% (23.02.2022, 10:29)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



NASDAQ OTC-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola S.A.:



Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als 10 Mio. in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (23.02.2022/ac/a/a)



MadridWien (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Iberdrola S.A. (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der spanische Stromversorger Iberdrola habe mit seinen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2021 die Markterwartungen weit hinter sich gelassen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 18% auf EUR 39,1 Mrd. gestiegen und das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe mit EUR 12 Mrd. knapp 20% über dem Vorjahr gelegen. Das starke Wachstum in den USA und Brasilien sowie ein begleitender Anstieg der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien hätten die Belastungen aus dem Endkundengeschäft im Vereinigten Königreich und in Spanien überkompensiert, wo Liefermengen zu hohen Preisen nachgekauft worden seien, während die Endkundenpreise stabil hätten gehalten werden müssen. Der Nettogewinn habe bei EUR 3,9 Mrd. gelegen.Der Ausblick für 2022 sei vorerst mit einem geplanten Nettogewinn von EUR 4 bis 4,2 Mrd. bestätigt worden. Es sei jedoch davon auszugehen, dass der Kapitalmarkttag am 22. März 2022 mehr Details und Neuigkeiten bringen sollte. Im Jahr 2021 seien neue Erzeugungskapazitäten in der Höhe von 3,2 Gigawatt gebaut worden, was einem Anstieg von ca. 6% entspreche. Für 2022 plane Iberdrola das Tempo weiter zu erhöhen; es seien ungefähr 3,8 Gigawatt in der Pipeline.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von Iberdrola lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.02.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity