Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (17.09.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) von 10,70 Euro auf 9,70 Euro.In Reaktion auf den sehr starken Anstieg des Strompreises (Strompreis 1 Tag im Voraus (day ahead) 1 Monat: +85%; seit Jahresanfang: +291%), getrieben u.a. durch die Preise von Erdgas und CO2-Emissionszertifikaten, habe die spanische Regierung ein Maßnahmenpaket für den Strom- und Gasmarkt (solle bis März 2022 gelten) beschlossen (u.a. Einfrierung bzw. Senkung von Strom- und Gastarife für private Haushalte und kleine Unternehmen). Finanzieren wolle die Regierung die Maßnahmen mit der Abschöpfung von so genannten "windfall profits" bei den Betreibern von Kernkraft- und Wasserkraftwerken (recht stabile Stromgestehungskosten bei steigenden Strompreisen).Iberdrola habe per 30.06.2021 in Spanien über ein Stromerzeugungskapazität von 26,9 (dabei Wasserkraft: 9,7; AKW: 3,2) GW (zum Vergleich Iberdrola-Konzern weltweit: 48,7 GW) verfügt. Die spanischen Stromerzeugungs- und Vertriebsaktivitäten von Iberdrola hätten in H1/2021 ein EBITDA von 156 (zum Vergleich Gesamtkonzern: 5.444) Mio. Euro erreicht.Diermeier behalte seine Prognosen bei (unerwartet starker weiterer Anstieg der Strompreise in Spanien seit seiner letzten Kommentierung vs. unerwartete Abschöpfung von "windfall profits"). Nichtsdestotrotz seien seines Erachtens die regulatorischen/politischen Risiken zumindest in Spanien für Iberdrola gestiegen. Zudem sei seines Erachtens nicht völlig auszuschließen, dass andere Regierungen dem spanischen Vorgehen folgen könnten (v.a. Brasilien, Mexiko).