Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

5,924 EUR -3,42% (21.02.2018, 18:56)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

5,91 EUR -3,59% (21.02.2018, 17:35)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt.





(21.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





MadridStuttgart (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Analyst Rodger Rinke von der LBBW:Rodger Rinke, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF).Sondereffekte würden prägen: Negativ würden die Wetterbedingungen in Spanien, die Stürme in den USA und ein schwaches UK-Geschäft wirken. Zudem habe Iberdrola Abschreibungen im US-Gasgeschäft vornehmen müssen und Rückstellungen für neue Sparmaßnahmen bilden (sollten 1,0 Mrd. EUR bis 2022 einbringen). Dazu seien positive Sondereffekte aus der US-Steuerreform (1,284 Mrd. EUR) verwendet worden. Ferner hätten die Integration von Neoenergia und der Buchgewinn aus der Siemens Gamesa-Transaktion positiv gewirkt. Auf Nettoergebnis-Ebene sei Positives und Negatives quasi ausgeglichen worden.EBITDA sinke: Bei einem Umsatzanstieg von 8% auf 31,3 Mrd. EUR habe Iberdrola einen Rückgang des berichteten EBITDA von 8% auf 7,319 Mrd. EUR verbucht. Die Erwartungen des Konsens (7,5 Mrd. EUR) seien damit verfehlt worden. Auf adj. Ebene ohne Restrukturierungsaufwendungen habe dieses bei 7,522 Mrd. EUR gelegen. Auf EBIT-Ebene habe sich ein Rückgang von 42% auf 2,712 Mrd. EUR gezeigt. Treiber seien Abschreibungen im Gasgeschäft in den USA (743 Mio. EUR) und Auswirkungen der US-Steuerreform auf den Wert von EE-Anlagen gewesen.Nettoergebnisses im Plus: Erzielt worden sei ein Anstieg von 4% auf 2,804 Mrd. EUR. Treiber sei hierbei weniger das operative Geschäft gewesen, sondern die Sondereffekte (Siemens Gamesa; US-Steuerreform). Die Dividende für das abgelaufene Jahr solle sich auf 0,32 EUR/Aktie belaufen (VJ: 0,31 EUR/Aktie).Verschuldung steige: Diese sei auf 32,856 Mrd. EUR angstiegen (FY16: 29,2 Mrd. EUR; Netto nach Unternehmensdefinition). Der Leverage Net Debt/EBITDA auf pro-forma-Basis mit den Ergebnisbeiträgen von Neoenergia für 12 Monate liege bei 4,1x.Rodger Rinke, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Iberdrola-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 7,10 EUR bestätigt. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link