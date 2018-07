Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (10.07.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Lutz Tantow von der Nord LB:Dr. Lutz Tantow, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versorgersektor die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) zu kaufen.Das spanische Stromerzeugungs- und -vertriebsunternehmen mit Sitz in Bilbao habe im Gegensatz zum durchwachsenen Geschäftsverlauf im Vorjahr in Q1/2018 eine insgesamt gute Entwicklung präsentieren können. Die positive Geschäftsdynamik sei gelungen, nachdem die operativen Belastungen ausgelaufen seien. Für die Aktie spreche zudem die erfreuliche Ausschüttungspolitik.Dr. Lutz Tantow, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Iberdrola-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 7,50. Das Branchenrating bleibe "positiv". (Analyse vom 09.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: - Keine vorhanden.Börsenplätze Iberdrola-Aktie: