Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,01 EUR +1,52% (18.09.2020, 08:53)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

276,00 GBp +4,94% (17.09.2020, 17:35)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (18.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Immer mehr Analysten würden das Coverage für Wasserstoff-Titel aufnehmen. Trotz einer Kursvervielfachung in den zurückliegenden 52 Wochen traue die Citigroup der ITM Power-Aktie weiteres Upside-Potenzial zu. Die Analysten der US-Bank würden den Titel mit "buy" und einem Kursziel von 430 GBp (4,70 Euro) bewerten. ITM Power werde aufgrund der Exposition gegenüber PEM-Elektrolyseuren bevorzugt. Das Joint Venture mit Linde biete Konstruktionskapazität.Zudem stufe die Citigroup in der Ersteinschätzung die Nel-Aktie (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733) mit "neutral" und einem Kursziel von 21 Norwegische Kronen (1,96 Euro) ein. Das Papier habe großes Upside-Potenzial, sollte sich das Unternehmen einen strategischen Beteiligungspartner sichern.Ohne die Elektrolyse zur Gewinnung von grünem Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien werde der sektorübergreifende Durchbruch des Energieträgers nicht gelingen. Daher stünden die Papiere der Wasserstoff-Pure-Player ITM Power und Nel seit einigen Jahren hoch im Kurs. Entsprechend ambitioniert sind auch die Bewertungen der Unternehmen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Für den AKTIONÄR seien beide Empfehlungen derzeit Haltepositionen (Stopp beim ITM Power: 2,10 Euro; Nel: 1,20 Euro). (Analyse vom 18.09.2020)Börsenplätze ITM Power-Aktie: