Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

6,27 EUR -4,27% (29.01.2021, 09:13)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

5,85 GBP -9,30% (28.01.2021, 17:38)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (29.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Das britische Unternehmen habe mit den Halbjahreszahlen für lange Gesichter gesorgt. Denn damit sei klar ersichtlich geworden, wie hoch die ITM Power-Aktie bewertet sei. Die Analysten hätten den Wasserstoff-Wert nach der Zahlenvorlage erneut unter die Lupe genommen und würden sogar im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs noch Aufwärtspotenzial sehen.Bryan Garnier und Co habe die Kaufempfehlung für die ITM Power-Aktie nach den Zahlen bestätigt, das Kursziel laute 6,50 GBP (7,36 Euro). Analyst Xavier Regnard betone, dass die Updates aus dem Clean-Energy-Sektor "perfekt" sein müssten, um die "sehr anspruchsvollen" Bewertungen des Sektors zu rechtfertigen.Auch Analyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin habe sich nach den frischen Zahlen von ITM Power zu Wort gemeldet, vergebe aber derzeit keine Empfehlung und kein Kursziel. "Angesichts der stark beschleunigten politischen und geschäftlichen Aktivitäten im Bereich des grünen Wasserstoffs und der starken Wettbewerbsposition von ITM glauben wir, dass das Unternehmen die Möglichkeit hat, einer der großen Elektrolyseurunternehmen weltweit zu werden", heiße es am Ende des Research.Am Donnerstag habe die ITM Power-Aktie nach dem Update zwischenzeitlich über 20% an Wert verloren. Die Verluste hätten zum Schluss hin auf ein Minus von 9,3% verringert werden können. Der Wasserstoff-Wert bleibe nicht nur volatil, sondern auch spekulativ. Vor dem Kursrutsch habe "Der Aktionär" zu Gewinnmitnahmen geraten. Restposition halten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link