ITM Power-Aktie:

2,66 GBP +4,52% (03.11.2020)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (04.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Der italienische Gasversorger Snam habe vor Kurzem einen spannenden Deal mit ITM Power eingefädelt. Doch damit nicht genug - die Italiener hätten nun mit den CNH-Industrial-Marken FPT Industrial und IVECO eine Absichtserklärung unterzeichnet, die auf eine technologische und kommerzielle Zusammenarbeit im Bereich der Bio- und Wasserstoffmobilität abziele. Im Konkreten wolle das Trio durch die Entwicklung von Biomobilität (Biogas und Erdgas) und Wasserstoff zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors sowohl in Italien als auch international beitragen. Darüber hinaus würden die drei Unternehmen planen, nachhaltige Mobilitätsprojekten im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs und der öffentlichen Versorgungsbetriebe zu initiieren.Dass sich Snam weitere hochinteressante Partner ins Boot hole, um die Gas- und Wasserstoffmobilität in Italien und international zu forcieren, sollte ITM Power begrüßen. Denn damit würden die Chancen auf weitere Aufträge steigen, die vom italienischen Partner erteilt werden könnten. Risikobewusste Anleger könnten bei ITM Power auf dem aktuellen Niveau wieder Positionen aufbauen, sollten aber nie die hohe Bewertung aus den Augen verlieren. Ein Stopp bei 2 Euro sei Pflicht, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze ITM Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:2,82 EUR -4,08% (04.11.2020, 08:44)