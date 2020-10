Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (26.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Am Freitag habe ITM Power eine Kapitalerhöhung angekündigt und könne sich außerdem über den neuen Projektpartner Snam freuen. Die Hoffnung auf lukrative Großprojekte könnte die Aktie jetzt beflügeln. Würden diese charttechnischen Hürden überwunden, sei ein neuer Höhenflug möglich.In den vergangenen eineinhalb Jahre habe sich ITM-Aktie um über 1.200 Prozent zugelegt. Der steile Höhenflug habe jedoch bereits Anfang Juni vorerst ein Ende genommen. Der Wert habe ein Allzeithoch bei 367 Pence markiert und seitdem im Rahmen einer Dreiecksformation konsolidiert.Am Donnerstag habe die Aktie erneut die untere Begrenzungslinie bei 244 Pence getestet und stehe jetzt an knapp unter der 50-Tage-Linie, die momentan bei 270,70 Pence verlaufe. Ein neues Kaufsignal, das der Stochastik-Indikator am Freitag generiert habe, könnte den entscheidenden Impuls geben, um diese Hürde zu überwinden.Die positive Nachrichtenlage könnten die Aktie jetzt beflügeln. Auch die Charttechnik gebe grünes Licht für einen neuen Höhenflug.Trader sollten die ITM-Aktie auf die Watchlist setzten. Wer ohnehin beim Elektrolyse-Player engagiert ist, bleibt am Ball, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link