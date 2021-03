Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,89 EUR +5,96% (26.03.2021, 12:10)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,18 GBP +4,98% (26.03.2021, 11:54)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (26.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien seien lange Zeit die Lieblinge der Anleger gewesen. Doch seit mehreren Wochen gebe es bei den meisten Aktionären lange Gesichter. Der Kurs von ITM Power beispielsweise habe sich zwischenzeitlich fast halbiert. Immerhin könne sich ITM seit Donnerstagnachmittag erholen. Sollten Anleger jetzt zuschlagen?Am Mittwoch habe ITM Power seinen Abwärtstrend fortgesetzt und bei umgerechnet 4,38 Euro ein neues 3-Monats-Tief markiert. Es habe nicht viel gefehlt, und die Aktie hätte die 200-Tage-Linie getroffen, die am Vortag bei 4,22 Euro verlaufen sei.Dank einer starken Wall Street und einer technischen Gegenbewegung bei den Big Techs habe sich auch die ITM-Aktie wieder erholen und die 4,50-Euro-Marke zurückerobern können (Schlusskurs 4,59 Euro). Diese Erholung setze sich auch am Freitag fort: Zeitweise habe die Aktie schon wieder bei 4,90 Euro und damit 12 Prozent über dem Vortagestief notiert.Aus technischer Sicht sei es ITM gelungen, die Unterstützung, die aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von Ende Oktober bis Mitte Januar resultiere (4,74 Euro), zurückzuerobern. Sollte auch die 5-Euro-Marke überwunden werden, würde das 50%-Retracement besagter Bewegung in den Fokus rücken. Dies liege bei 5,45 Euro.So bleibe es bei der technischen Betrachtung, und dort stünden zumindest kurzfristig die Ampeln auf Grün. Zusätzliche Unterstützung könnte in den nächsten Tagen von Indikatoren wie dem MACD kommen, der kurz vor einem Einstiegssignal stehe.Trading-orientierte Anleger könnten durchaus ein paar Euro auf eine Gegenbewegung setzen. Der Stopp sollte knapp unterhalb des Retracement-Levels platziert werden. Als Zielzone komme der Bereich um 5,50 Euro infrage.Wer der Erstempfehlung des "Aktionär" 2019 gefolgt ist, lässt die Gewinne laufen und beachtet den Stoppkurs von 4,10 Euro, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 26.03.2021)