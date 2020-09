Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (16.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Das britische Unternehmen melde sich am Mittwoch mit einer spannenden Neuigkeit aus Schottland zurück. Die Partnerschaft mit dem Namen "Green Hydrogen for Scotland" werde ins Leben gerufen. Neben ITM Power umfasse der strategische Zusammenschluss auch BOC (ein Linde-Unternehmen) sowie ScottishPower Renewables. Das Ziel der Partnerschaft sei es, neue umweltfreundliche Wasserstoffproduktionsanlagen mit Clustern von Tankstellen in ganz Schottland zu schaffen. Schottland wolle bis 2045 die Treibhausgasemissionen auf null senken. Mit "Green Hydrogen for Scotland" solle dieses Bestreben nun unterstützt werden.Die Nachricht locke die Bullen wieder in die ITM Power-Aktie. Der Wert könne am Mittwoch an der Heimatbörse in London deutlich zulegen. Das jüngst angeschlagene Chartbild helle sich damit wieder auf.Nationale Wasserstoffstrategien mit teils milliardenschweren Förderprogrammen, vielversprechende Projekte (wie z.B. das jüngste in Glasgow), der Ausbau der Fertigungskapazitäten und der Einstieg des Industriegase-Riesen Linde hätten bei ITM Power für einen umwerfenden Neubewertungsprozess gesorgt. Trotz der hervorragenden Zukunftsaussichten sei der Wert bereits extrem hoch bewertet. Restposition halten und mit einem Stopp bei 2,10 Euro absichern, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2020)Börsenplätze ITM Power-Aktie: