ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (24.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor habe das unruhige Fahrwasser verlassen und die Zeichen stünden auf Erholung. Auch die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten ITM Power nehme wieder Fahrt auf. Zur Wochenmitte habe der Titel einen neuen Ausbruchsversuch gestartet. Eine spannende Ausgangslage für Anleger, die mithilfe dieser Marken profitieren könnten.Mitte Mai sei die Talfahrt bei der ITM-Power-Aktie mit einem Mehrmonatstief bei 306,60 Pence gestoppt. Seitdem kämpfe sich der Titel zurück an den GD200 bei 409 Pence und habe bereits über 25 Prozent zulegen können. Noch pendle der Preis in einer Range zwischen 346 bis 409 Pence. Zum Wochenausklang nehme die Aktie jetzt wieder Fahrt auf und habe sich im heutigen Handelsverlauf bereits um sechs Prozent verteuert.Der aktuelle Widerstand bei 409 Pence sei damit nur noch rund fünf Prozent entfernt. In Kombination mit dem aufhellenden Sentiment im Wasserstoff-Sektor und dem anziehenden Momentum stünden die Chancen für einen zeitnahen Ausbruch gut.Die aktuelle Konstellation der ITM-Power-Aktie sei vielversprechend. Die Erholung laufe gut an. Risikofreudige Anleger können mit dem genannten Trade-Setup von einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis profitieren, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur ITM Power-Aktie. (Analyse vom 24.06.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ITM Power.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link