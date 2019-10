Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

36,52 EUR +0,16% (09.10.2019, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

36,42 EUR -1,41% (09.10.2019, 22:25)



ISIN ISRA VISION-Aktie:

DE0005488100



WKN ISRA VISION-Aktie:

548810



Ticker-Symbol ISRA VISION-Aktie:

ISR



Nasdaq OTC-Symbol ISRA VISION-Aktie:

IRAVF



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (09.10.2019/ac/a/t)





Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GSA Capital Partners LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ISRA VISION AG deutlich zurückgefahren:Die Finanzprofis des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Offenlegungsschwelle gerückt.Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 07.10.2019 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,57% auf 0,49% der Aktien der ISRA VISION AG gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den ISRA VISION AG-Aktien:0,52% No Street GP LP (19.08.2019)0,49% GSA Capital Partners LLP (07.10.2019)Börsenplätze ISRA VISION-Aktie: