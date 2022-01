Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige ISM-Manufacturing-Index ist im Dezember mit 58,7% (Nov 61,1%) stärker als erwartet zurückgegangen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Dies sei der tiefste Wert seit elf Monaten. Auftragseingänge und Produktion seien leicht, die Einkaufspreise jedoch besonders stark zurückgegangen, während die Beschäftigung weiter zugenommen habe. Daher hätten die traditionell zyklischen Aktien auch positiv reagiert, denn die Umfragen würden noch immer mit einem Plus von 2% bis 3% bei der Industrieproduktion korrespondieren.



Am Vormittag stünden die endgültigen PMIs im Dienstleistungsbereich für die Eurozone und einzelner Länder zur Veröffentlichung an. Sie würden wegen des Erhebungszeitraums vor dem Anschwellen der Omikron-Variante noch wenig verändert sein. Die Werte für Januar dürften deshalb schon deutlich tiefer ausfallen. Weit interessanter seien dieser Tage die Dezember-Verbraucherpreise für einzelne Länder der Eurozone, welche bis 06.01. bekannt gegeben würden. Frankreich habe gestern mit +3,4% p.a. den Anfang gemacht, heute sei Italien (erwartet würden hier +4,2%) an der Reihe und am 06.01. Deutschland. Dort sei die Aufmerksamkeit besonders groß, die Dezember-Zahl sollten nur marginal von 5,2% auf 5,1% zurückgehen. Danach könne man schon abschätzen, wie hoch der HVPI-Eurozone Dezember am 07.01. ausfallen werde. Die Renditen auf den EUR-Rentenmärkten seien im Vorfeld leicht auf ein Zweimonatshoch angestiegen. (05.01.2022/ac/a/m)





