Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der PMI für das Verarbeitende Gewerbe des Institute for Supply Management (ISM) stieg im Dezember von 57,5 auf 60,7, so die Experten von XTB.



Der heutige Wert habe über den Marktprognosen von 56,6 gelegen und deute auf den siebten Monat in Folge mit einer Expansion der Fabrikaktivitäten und die stärkste Wachstumsrate seit August 2018 hin. "Das Verarbeitende Gewerbe setzte seine Erholung im Dezember fort. Die Mitglieder des Umfrageausschusses berichteten, dass ihre Unternehmen und Zulieferer weiterhin in umgestalteten Fabriken arbeiten, aber Fehlzeiten, kurzfristige Schließungen zur Sanierung der Anlagen und Schwierigkeiten bei der Rückkehr und Einstellung von Arbeitnehmern verursachen Belastungen, die das Wachstumspotenzial des Verarbeitenden Gewerbes einschränken. Die Stimmung bleibt jedoch optimistisch, eine Verbesserung im Vergleich zum November", habe Timothy R. Fiore, Vorsitzender des ISM gesagt. (05.01.2021/ac/a/m)



