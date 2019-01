Die regionalen Stimmungsumfragen für das Verarbeitende Gewerbe aus Dallas, Philadelphia, New York, Kansas und Richmond seien im Dezember allesamt auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren gesunken. Lediglich der Chicago PMI habe sich auf hohem Niveau gehalten. Das Absacken des ISM-Index habe sich damit abgezeichnet. Der Blick auf die Unterkomponenten offenbare, dass vor allem der regelrechte Absturz der Beurteilung des Auftragseingangs (-11,0 auf 51,1 Punkte) den Gesamtindex gedrückt habe. Auch die Einschätzung der Produktion habe deutlich nachgegeben (-6,3 auf 54,3 Punkte). Relativ gut gehalten habe sich mit 56,2 Punkten dagegen die Beurteilung der Beschäftigungsaussichten. Elf der 18 abgedeckten Industriezweige würden im Dezember von einer Produktionsausweitung berichten, sechs Industriezweige hätten eine rückläufige Geschäftstätigkeit gemeldet.



Die vom Institute for Supply Management aufgelisteten Kommentare einiger der befragten Unternehmen würden zeigen, dass die Unternehmen im Wesentlichen von zwei Sorgen geplagt würden: Einfuhrzölle und eine nachlassende Geschäftstätigkeit. Dabei scheine es so zu sein, dass ein Hauptgrund für die abklingende Nachfrage eben die Handelsstreitigkeiten bzw. die wechselseitigen Strafzölle zwischen den USA und China seien: "Die Nachfrage sinkt weiter wegen der Sorgen um die Konjunktur und die Auswirkungen der Strafzölle", "Das Wirtschaftswachstum scheint plötzlich zum Stillstand gekommen zu sein. Unsere Bezugsquellen sind weiter damit beschäftigt, Lieferketten umzubauen, um die US-Strafzölle für Ware aus China zu umgehen" und "Das ungelöste Problem mit den Zöllen zwischen den USA und China bereitet uns Sorgen vor längerfristigen negativen Effekten hinsichtlich der Kosten und Beschaffungsstrategien für unsere Produktionsstätten." Aber auch wenn Kommentare keinen Bezug zum Handelskonflikt hätten, würden sie sich zumeist um eine nachlassende Geschäftstätigkeit drehen: "Das Geschäft ist stabil, aber der Auftragseingang verlangsamt sich."



Mit 54,1 Punkten liege der ISM-Index zwar über dem durchschnittlichen Niveau der letzten 25 Jahre von 52,5 Punkten. Im Verarbeitenden Gewerbe zeichne sich allerdings eindeutig eine Abkühlung ab. Neben den oben erwähnten Unternehmenskommentaren deute auch die Zahl der Wirtschaftsbereiche, die von einer Produktionsausweitung berichten würden, auf eine solche hin. Deren Zahl sei nämlich seit einigen Monaten rückläufig. Zudem steige die Zahl der Industriezweige, die von einer rückläufigen Produktion sprechen würden. Die Analysten der RBI würden daher davon ausgehen, dass der ISM-Index in den nächsten Monaten tendenziell weiter sinken werde. Die Analysten der RBI würden aber nicht davon ausgehen, dass sich der Rückgang in dem im Dezember gesehenen Ausmaß fortsetzen werde, da das Minus wohl durch den massiven Ölpreisrückgang im November und Dezember nach unten verzerrt sei.



Die US-Notenbank dürfte sich mit den gestrigen Zahlen in ihren nach der jüngsten Zinssitzung angeschlagenen, etwas vorsichtigeren Tönen hinsichtlich der konjunkturellen Perspektiven bestätigt fühlen. Von einer längeren Pause oder gar dem Ende der Zinsanhebungsphase sind wir aber noch weit entfernt, so die Analysten der RBI. Im Zweifel dürften die Währungshüter dem Arbeitsmarkt und den harten Konjunkturdaten bei ihren Entscheidungen mehr Gewicht einräumen als Stimmungsumfragen. (Ausgabe vom 03.01.2019) (04.01.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das Institute for Supply Management (ISM) gab am 3. Januar bekannt, dass der nationale Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in den USA im Dezember um 5,2 auf 54,1 Punkte gefallen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit sei auch die unter Konsens liegende Prognose der Analysten der RBI unterschritten worden. Die Märkte hätten wie zu erwarten auf die Daten reagiert. Der Dollar notiere zum Euro 0,4 Cent schwächer bei EUR/USD 1,14. Bei US-Staatsanleihen habe es über alle Laufzeiten Kursgewinne gegeben.