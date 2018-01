Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA legte der ISM-Index im Dezember überraschend stark von 58,2 auf 59,7 Punkte zu (Konsens: 58,2) und rückt damit wieder in Schlagweite zu dem im September verzeichneten zyklischen Hoch (60,8), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der US-Dollar habe daraufhin zum Euro zugelegt, die Einheitswährung habe sich letztlich aber oberhalb von 1,20 USD stabilisiert. Der heute anstehende finale Einkaufsmanagerindex für die Eurozone dürfte den Wert der Vorabschätzung (56,5) bestätigen und den Devisenmarkt somit kaum bewegen. Lediglich die auf Basis des Dienstleistungsunternehmens ADP ermittelte Beschäftigungsänderung in den USA könnte für Bewegung sorgen, wobei der von den Analysten erwartete Zuwachs von 195.000 Stellen in der Nähe der Konsenserwartungen liege.



Nach dem Höhenflug des Euro zum US-Dollar Ende des letzten Jahres zeichne sich zumindest kurzfristig eine Verschnaufpause ab. (04.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.