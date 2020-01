Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Dezember von 48,1 auf 47,2 Punkte überraschend gesunken, so die Analysten der DekaBank.Auf globaler Ebene habe bei den Einkaufsmanagerindizes eine leichte Stimmungseintrübung vorgelegen.Die gehandelten Wahlwahrscheinlichkeiten bei der Wahlbörse Predict It würden nicht nur ein enges Rennen unter den demokratischen Herausforderern andeuten. Auch der vorherige Vorsprung der Demokraten sei verschwunden. (03.01.2020/ac/a/m)